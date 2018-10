L’Aquila, esercitazione Vardirex 2018 di Alpini e protezione civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sgombero di un edificio scolastico in caso di terremoto, la gestione di un incendio boschivo, il ripristino della viabilità di una strada interrotta, un intervento aeromobile per il trasporto aereo di un mezzo cingolato antincendio, la ricerca e il soccorso di dispersi in alta quota. Sono solo alcune delle attività di Vardirex 2018, organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini e dal comando Truppe Alpine. Vardirex sta per Various Disaster Relief Management Exercise. Scenario dell’esercitazione che si svolgerà per tre giorni dal 18 al 20 Ottobre con giornata clou il 19 sarà il parco di Murata Gigotti a Coppito. L’obiettivo è impiegare moduli di protezione civile integrati con componente militare e componente volontaria per poter disporre di assetti misti in grado di operare in sinergia parlando la stessa lingua come ha sottolineato il comandante del Nono Alpini, il Colonnello Marco Iovinelli. Il Nono Reggimento sarà protagonista anche grazie al suo speciale battaglione multifunzionale Vicenza (nato proprio per fronteggiare le calamità naturali) comandato dal tenente colonnello Lorenzo Rivi. Opererà assieme a squadre di soccorso del Reggimento, con la protezione civile regionale, con i volontari dell’Ana e con le altre forze dell’ordine che parteciperanno. Parte attiva saranno anche la Prefettura e il Comune rappresentato in conferenza dagli assessori Liris e Imprudente. Sarà un’esercitazione imponente anche dal punto di vista dei numeri e dei mezzi tattici e aeromobili di ultima generazione che saranno impiegati. Ci saranno più di 250 militari ( partecipa anche l’aeronautica militare) e quasi 400 volontari in totale considerando anche le altre esercitazioni sul territorio nazionale. Saranno gestiti tre differenti eventi emergenziali che si verificheranno quasi contemporaneamente in tre regioni: Abruzzo, Piemonte e Veneto e saranno diverse le calamità fronteggiate. Nell’area di Murata Gigotti verrà allestito anche un campo di accoglienza dotato di posto medico avanzato. Il prefetto dell’Aquila Giuseppe Linardi ha parlato di inizio di un percorso virtuoso e ha insistito con i presenti sulla possibilità di rendere annuale questo appuntamento. L’Esercito italiano ormai si caratterizza sempre più nel mondo per questa sua duplice capacità di intervento che prevede l’impegno delle donne e degli uomini con le stellette sia in ambito operativo che nel supporto costante della popolazione nel campo della sicurezza e della protezione civile. Risulta essere una componente fondamentale nella gestione delle crisi scaturite da calamità in strettissimo coordinamento con la Protezione Civile e le Forze di Polizia e Soccorso dello Stato. Questo per il livello di preparazione dei militari e per i mezzi tecnici e tattici a disposizione. La presenza di un battaglione specifico nel capoluogo ne è una testimonianza tangibile.