L'Aquila: entro l'estate le poste tornano in centro storico

L'AQUILA - Dovrebbero iniziare il prossimo 15 maggio i lavori per la realizzazione dei nuovi locali dell’ufficio postale in Corso Vittorio Emanuele, nel palazzo che prima del sisma ospitava il Credito italiano. Il contratto sarebbe già stato firmato e i lavori all’interno del locale ampio 300 metri quadrati dovrebbero essere ultimati entro l’estate. Poste Italiane non conferma ufficialmente la notizia al Messaggero, parlando di una trattativa ancora in corso e ribadendo tuttavia la ferma volontà di riaprire un ufficio in centro storico entro l’estate, sicuramente sull’asse centrale. Resta un’incognita per il momento se si tratterà della sede centrale delle Poste o se sarà una filiale.«Confermo che gli uffici di Poste Italiane torneranno in centro storico», precisa il sindaco Pierluigi Biondi, alla luce delle indiscrezioni giornalistiche relative alla individuazione di una sede nei locali in Corso Vittorio Emanuele II. «A breve, come mi è stato confermato da esponenti dell’azienda, inizieranno i lavori di adeguamento dei circa 300 metri quadrati di spazi, all’interno dei quali saranno concentrati tutti i servizi postali e finanziari forniti all’utenza – spiega il primo cittadino – La rivitalizzazione del cuore della città passa anche attraverso la riattivazione di esercizi commerciali e uffici. Nei mesi scorsi abbiamo avviato l’interlocuzione con Poste Italiane, che ringrazio per la sensibilità e la disponibilità mostrata a raccogliere questo appello, affinché venissero rilocalizzate in centro alcune sue funzioni». «Come amministrazione stiamo facendo la nostra parte - conlcude - A metà del prossimo anno sarà riconsegnata la sede di Palazzo Margherita e stiamo dialogando da tempo con l’Agenzia del Demanio per portare altri uffici comunali in quella che era la sede regionale dell’Inps, in viale Rendina, nei pressi della Villa Comunale». Già lo scorso novembre il responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane Giuseppe Lasco aveva manifestato l’intenzione di riaprire un ufficio in centro storico, in occasione dell’incontro a Roma con l’ex presidente dell’associazione L’Aquila centro storico Roberto Grillo e la componente del direttivo dell’associazione Sara Cavallo.«Siamo felicissimi di questa notizia, nel nostro piccolo forse l’associazione è riuscita a smuovere qualcosa - afferma la Cavallo - Non dico certo sia stato un incontro determinante per la decisione, ma sicuramente un piccolo passo». L’associazione Centro storico, così come il movimento dei commercianti chiedono da tempo il rientro degli uffici in centro. «Possono essere davvero il motore trainante del centro storico e delle attività che gravitano attorno al centro - aggiunge - Il ritorno dell’ufficio delle poste significa il ritorno della quotidianità e alla normalità di prima del sisma, quando si usciva per pagare una bolletta e poi ci si fermava a fare acquisti. Gli uffici comunali in viale Rendina saranno un’ulteriore spinta al ritorno a una normalità ambita da anni». Dopo le dimissioni di Grillo da presidente, intanto, l’associazione Centro Storico tornerà a riunirsi il 6 maggio a Palazzo Rivera per eleggere il nuovo presidente.