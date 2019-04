L’AQUILA - Il Corso stretto non verrà chiuso ma sarà realizzato un tunnel

per il passaggio e nel frattempo tramite ordinanza verrà ordinata alla proprietà la messa in sicurezza del palazzo che è l’aggregato all’angolo di Via del Carmine nella parte di Corso stretto verso la Fontana Luminosa. Le decisioni sono state assunte al termine del sopralluogo dei tecnici comunali che ha evidenziato diverse criticità, come già riscontrato dai Vigili del Fuoco. Tutto dovrà essere fatto in tempi brevi. In questa maniera i commercianti con i negozi di fronte e i residenti potranno restare senza dover sgomberare. © RIPRODUZIONE RISERVATA