L’Aquila, dipendenti Tua occupano uffici della Direzione a Bazzano

L’AQUILA - Non c’è pace per Tua, l’azienda unica di trasporto della Regione Abruzzo. Alla vigilia del sit in di protesta a Piazza d’Armi contro il taglio di alcune corsa da L’Aquila per Roma e viceversa, i lavoratori di Tua questa mattina hanno occupato la sede del deposito di Bazzano, e in particolari gli uffici della direzione.



Diverse le problematiche, la partenza delle rotte commerciali su Roma, un’organizzazione del lavoro evidentemente non condivisa e ovviamente il taglio di alcune corse.



Il sindaco Pierluigi Biondi si è recato sul posto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA