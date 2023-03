L'Aquila:, degrado e rifiuti all'ex hotel Duca degli Abruzzi: l'appello dei cittadini per pulire l'area

L'AQUILA E' uno spettacolo indecente, quello che si apre davanti agli occhi di chi si trova a passare in via Giovanni XXIII davanti all'ex hotel Duca degli Abruzzi, danneggiato dal sisma di 14 anni fa e non ancora ricostruito: sanitari, elettrodomestici, divani, materassi, pedane in legno e rifiuti di ogni tipo sono stati abbandonati all'ingresso dell'albergo, ma anche intorno all'edificio. A lanciare l'allarme sul degrado e sulle precarie condizioni igieniche, alcuni cittadini che dalle pagine di Facebook hanno segnalato anche la presenza della carcassa di una volpe e il forte tanfo che si respira in tutta l'area. I cittadini chiedono un intervento prima possibile degli enti preposti alla pulizia e alla bonifica dell'area lasciata nel degrado e nell'abbandono ormai da troppo tempo.

A intervenire sulla questione, l'assessore comunale all'Ambiente Fabrizio Taranta che precisa: «Si tratta di un'area privata all'interno di un cantiere sulla quale noi e l'Asm non possiamo intervenire direttamente. L'unica cosa che l'amministrazione può fare è diffidare i proprietari affinché possano ripulire l'area e ripristinare delle condizioni di decoro, oppure in alternativa, segnalare alla Asl la condizione dell'area. I cittadini possono anche inviare una segnalazione o una mail che ci informi di questa situazione e da lì noi potremmo inizialmente inviare una diffida alla proprietà per far ripristinare le condizioni di pulizia e decoro per la salute pubblica. In seconda battuta, qualora questo non venisse fatto, l'amministrazione potrebbe segnalare alla Asl il caso».

Le segnalazioni dei cittadini, soprattutto dei residenti, riguardano anche la vicina via Duca degli Abruzzi, assurta ormai a "strada cenerentola" della città. Un problema annoso, quello di via Duca degli Abruzzi, segnalato decine di volte dai cittadini che denunciano la precarietà dei marciapiedi, completamente sconnessi e a tratti impraticabili, sollevati dalle radici delle piante. I cittadini denunciano anche le condizioni di sporcizia in cui versano i marciapiedi, invasi da erba incolta, immondizia e, in alcuni tratti, da transenne provvisorie divelte e cadute a terra. A marzo del 2021 il Comune è intervenuto asfaltando la strada che dopo anni di mancata manutenzione era ormai ridotta a un colabrodo.

Solo un mese prima erano caduti sul marciapiede pietre e calcinacci da una parete dell'edificio ex Itas, non ancora ricostruito dopo il sisma. Sulla questione della pulizia di via Duca degli Abruzzi, l'assessore precisa che il suo settore interviene periodicamente sulla strada per quanto concerne le proprie competenze. «Più volte abbiamo fatto intervenire Asm nella pulizia e nella risistemazione di alcune reti cadute a terra», conclude.

Marianna Galeota