L’Aquila, dalla primaria di Preturo un messaggio di speranza nel giorno della Festa dell’Albero

L’AQUILA - Dalla primaria di Preturo un segnale di speranza per tutti. Una piccola manifestazione per la Festa dell’Albero nella nuova scuola da poco inaugurata che fa capo all’istituto comprensivo Gianni Rodari, guidato dal dirigente scolastico Marcello Masci, che però ha un alto valore simbolico.

I bambini della primaria, assieme ai piccoli dell’infanzia, hanno piantato nel cortile della nuova scuola due alberi grazie alla collaborazione del gruppo Alpini di Preturo che ha fornito loro tutto l’occorrente per realizzare il bellissimo ed educativo progetto. La pioggia non ha rovinato la festa. Seppur in un contesto di grave emergenza sanitaria la piccola manifestazione ha un valore importante e incancellabile come ha sottolineato il preside Masci.

“Piantare un albero - dice - costituisce un augurio per il futuro, un nuovo inizio, i bambini accolgono i futuri alunni salutandoli e dandogli appuntamento al nuovo anno scolastico. Credo che noi come scuola abbiamo il dovere di uscire dal presente e pensare al futuro dei bambini, non possiamo farci schiacciare dal buio e cupo presente che stiamo attraversando. Ai bambini non si può negare il domani, la scuola non può e non deve arrendersi”.



Un augurio importante anche per una scuola che prima del ritorno in sede nel paese ha dovuto un po’ peregrinare sperando che, di anno in anno, come cresceranno questi due alberi piantati oggi, cresceranno pure ii bambini che con i loro sorrisi e le loro voci popoleranno la colorata scuola. Gli alberi possono simboleggiare, infatti, la ri-Nascita di una scuola grazie anche alla tenacia e alla bravura di fantastiche insegnati che si sono date un gran da fare per organizzare una bellissima giornata per i loro bambini.

La giornata, infatti, oltre alla piantumazione degli alberi in cortile ha previsto molte attività in classe. I bambini, guidati dalle insegnanti, hanno portato avanti un laboratorio di continuità costruendo un albero un po’ “naïf” con i disegni dei bambini che ora fa bella mostra di se in una parete della scuola.

