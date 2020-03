© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - In tempi di conoronavirus anche la ricostruzione si fa a distanza ma si fa pure la spesa a domicilio, vengono sospesi i corsi nelle palestre, alcune chiudono per un po’, i negozi di abbigliamento accolgono anche su appuntamento negli orari di chiusura o portano acquisti a casa, qualche bar sospende momentaneamente l’attività, un ristorante offre il pranzo gratis ai medici.La città e le sue attività si organizzano e cercano di adottare comportamenti responsabili. L’ufficio ricostruzione del Comune guidato da Salvo Provenzano già da venerdì scorso ha attivato lo “smart working” per 25 persone, due in più da oggi. Ad ognuno viene assegnata una pratica da chiudere entro una settimana. Possono lavorare da casa alcune categorie: genitori di bimbi in età scolare che devono prendersene cura, persone con patologie e lavoratori fuori sede che viaggiano in bus. L’ufficio è aperto con la sola eccezione del fronte office per il quale è attivo il servizio telefonico.Diverse associazioni come la consulta giovanile di Pizzoli, la parrocchia universitaria San Giuseppe Artigiano, Azimut e il gruppo giovani di San Demetrio si sono organizzate per fornire la spesa a domicilio o prodotti di farmacia per anziani o immunodepressi. Alcuni negozi (uno a Villa Gioia ha ricevuto il plauso di tanti clienti) hanno deciso, per senso civico e responsabilità scrivono, di chiudere le serrande per qualche giorno.Altri restano aperti ma con la rigida osservanza delle regole, con la possibilità di portare gli acquisti a casa e con l’alternativa di aprire il negozio su appuntamento negli orari di chiusura. Alcuni bar hanno ridotto la capienza e imposto la distanza di sicurezza ai clienti con la prescrizione di restare fuori e attendere il proprio turno se pieno.Lo storico bar dei Nurzia ha deciso di chiudere almeno sino al 15 marzo. Molti ristoratori hanno iniziato a prendere solo poche prenotazioni per distanziare gli avventori, altri hanno incrementato servizi di asporto e domicilio offrendo ai medici, scrive un ristorante, il pranzo gratis per ringraziarli dello straordinario lavoro che stanno facendo. Anche le palestre si sono adeguate, molte hanno annullato i corsi nelle sale. Qualcuno ha preferito sospendere tutte le attività.La piscina comunale sarà chiusa sino al 3 aprile e anche altre hanno seguito l’esempio. Stessi discorsi messi in campo per parrucchieri ed estetiste.