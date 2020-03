L’Aquila, il coronavirus degli anziani: la vita da isolati nelle Rsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Sono considerati la parte più vulnerabile in piena emergenza coronavirus. Possono vedere figli e nipoti soltanto attraverso una vetrata per ora o tramite il telefono cellulare che gli operatori con amore gli mettono a disposizione, devono rinunciare a quella visita dei parenti tanto attesa che rompeva la routine o al dolcetto che aspettavano la domenica.Sono gli anziani, quelli che vivono nelle strutture. A raccontarci la storia di queste persone che hanno vissuto già la guerra e diversi terremoti è Flavio Scandella, fisioterapista della Rsa di Montereale che da dopo il sisma di Amatrice è in appoggio nella struttura dell’ex Onpi, all’Aquila. Ci sono qui 57 anziani, dai 70 ai 90 anni di media e 7 operatori, 5 sono fisioterapisti e 2 sono terapisti occupazionali che fanno terapie motorie e cognitive.Nell’ex Onpi, oltre alla Rsa, c’è anche la parte riservata alla terapia del dolore e agli anziani autosufficienti che risiedono nella struttura. “La solitudine in questo momento in cui le visite non sono consentite si fa sentire ancor di più - spiega Flavio Scandella - diciamo che anche noi ci prestiamo più ad essere amici, vera compagnia di queste persone rispettando chiaramente i protocolli e le precauzioni. Al momento la fisioterapia è fatta al 20%, il restante 80% è prevalentemente un lavoro psicologico, di distrazione, una sorta di terapia del sorriso. Facciamo disegni con loro, racconti”.Molte volte è difficile far capire le limitazioni imposte, spiegare il perché ad esempio un figlio non può far visita o perché non arriverà il nipote che magari si potrà salutare solo dal vetro. Il terremoto emotivo però è significativo per loro, anche il momento della palestra che è sospesa a causa della situazione era un modo per staccare dal piano e dalle altre attività. Manca tanto il contatto umano con la famiglia che cercano di portare dentro alla struttura tutti coloro che ci lavorano a vario titolo perché Scandella lo precisa: “è una catena di montaggio con i sanitari, con chi si occupa della terapia farmacologica, con chi cura l’igiene degli ospiti e noi siamo in mezzo, siamo solo un ingranaggio”.Un ingranaggio importante però che ha saputo anche adattarsi e trasformarsi secondo le esigenze dettate dal momento. Gli operatori collaborano tutti insieme e chiaramente ora hanno un’attenzione ancor maggiore nella protezione di queste fasce deboli che però conoscono bene la resilienza”. Gli anziani trattati nella Rsa di Montereale hanno tutti diverse problematiche di salute. “Con noi si sono instaurati ormai dei rapporti umani - racconta Flavio Scandella - ci sono persone del resto che noi seguiamo da otto o nove anni, subentrano affetto e tenerezza nei loro confronti. I nostri pazienti ne hanno viste tante, guerra e terremoti. Sono forti però, a volte sono loro stessi a far coraggio a noi più giovani dicendoci che tutto passerà”.