L'AQUILA Ha avuto grande partecipazione di pubblico, il convegno che dal titolo: “Trauma stradale e catena dei soccorsi, dal territorio alla gestione intraospedaliera”, presso l’Università degli Studi dell’Aquila a Coppito. L’evento ha visto tra gli altri la partecipazione di rappresentanti dell’Accademia delle Berti Arti che hanno realizzato un video clip sulla “Guida con prudenza” e su come costruire un progetto di sensibilizzazione sociale con tanto di realizzazione “di un set di un incidente stradale, tra finzione scenica e realtà”. Il dottor Antonello Ciccone, responsabile del’Unità operativa semplice di Terapia intensiva dell’ospedale ‘San Salvatore’ ha parlato su “l’incidente stradale grave: il caso clinico”, mentre il dottor Gino Bianchi, responsabile della centrale operativa del 118 ha affrontato la tematica “sull’organizzazione dell’emergenza sanitaria”. Di particolare interesse l’intervento del Commissario della Questura dell’Aquila, PIeremidio Bianchi su “l’incidente stradale visto da un caregiver: dinamiche umane e professionali” e su “Il caso clinico: quando il lavoro di squadra è vincente”. Il Commissario impiegato nella Sezione Anticrimine, ha parlato alla platea del ruolo di ‘interfaccia’ cui suo malgrado si era venuto a trovare l’estate scorsa, con i medici da una parte, la famiglia di un suo collega coinvolta in un grave incidente stradale dall’altra parte e in mezzo gli stessi dirigenti della Questura che chiedevano notizie sullo stato di salute del collega. Il Commissario ha rimarcato l’importanza da parte di tutti gli addetti al soccorso di dare sostegno alle famiglie, di raccordarsi tra loro in maniera costruttiva per rendere l’intervento più efficace senza tralasciare anche l’aspetto comunicativo. Il convegno si è poi concluso con l’intervento del professore Franco Marinangeli, responsabile dell’Unità operativa complessa del reparto di Anestesia e Rianimazione presso l’ospedale ‘San Salvatore’.