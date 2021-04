26 Aprile 2021

di Marcello Ianni

(Lettura 2 minuti)







Ancora un importante risultato nella lotta al consumo e allo spacccio di stupefacenti nella città dell'Aquila. Fermato dagli agenti per un controllo sul territorio in materia di contenimento della pandemia, viene arrestato per possesso di droga. Si tratta di Gianfranco F. di 60 anni, dell’Aquila. L’arresto è avvenuto sabato nei pressi del casello autostradale dell’Aquila Ovest, luogo nel quale gli agenti, su disposizione del questore, hanno attuato ormai da tempo costanti servizi specifici per vigilare gli spostamenti tra territori, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni governative relative all’emergenza sanitaria in atto.

Proprio qui è stata fermata per un controllo l’auto condotta dal 60enne, già conosciuto alle forze dell’ordine. Durante la redazione del verbale a fini sanzionatori anti-Covid, gli agenti sono stati attirati dagli strani atteggiamenti da parte del fermato che hanno portato ad attuare un più approfondito controllo.

A quel punto sono stati rinvenuti all’interno del veicolo una busta di cellophane trasparente con all’interno 100 grammi di hashish e un involucro contenente altri 0,27 grammi di cocaina. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un altro involucro contenente circa 11 grammi di sostanza stupefacente, ancora cocaina, nascosto nelle parti intime dell’uomo. Dopo le formalità di rito e su disposizione del sostituto procuratore Stefano Gallo, l'uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 60enne è stato trasferito nel carcere di Rieti.