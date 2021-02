Altri nove contagi nella città dell'Aquila, alcuni dei quali riguardano vigili del fuoco. Si para di uno pompieri contagiati, E’ il dato emerso ieri dal consueto bollettino giornaliero dell’epidemia da coronavirus. All’Aquila i numeri si mantengono piuttosto contenuti, ma la recrudescenza in corso sulla costa testimonia che la situazione è ancora molto complessa e di difficile gestione. Al momento in città non vi sono situazioni di particolare criticità, anche se si registrano casi nelle scuole, sebbene in maniera ancora sporadico, e all’interno di nuclei familiari.

Con gli ultimi 9 salgono a 4.756 i casi totali che si sono registrati nell’area aquilana dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Erano appena 128 il 1 ottobre, 1.453 il 1 novembre, 3.959 a inizio dicembre, 4.462 il 1 gennaio. Un trend decrescente che non può illudere. Attualmente in ospedale ci sono 76 persone su tutto il territorio provinciale, di cui 21 dell’area aquilana (6 in terapia intensiva). I decessi dall’inizio dell’epidemia sono 149. I guariti sono arrivati ormai a quota 4.119. Attualmente in isolamento domiciliare ci sono 443 persone nell’area cittadina.

