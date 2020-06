© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colorare strade e palazzi, balconi e finestre, dehors e cortili con fiori e piante per valorizzare il centro storico ed educare alla bellezza e al rispetto del patrimonio aquilano i più giovani. E’ l’iniziativa messa in campo dall’associazione di promozione socialecon il primo concorsopatrocinato dal Comune e dalla presidenza del Consiglio regionale. Il concorso è aperto fino alle fine di giugno, la partecipazione è gratuita e chi vorrà si potrà iscrivere presso il banchetto posizionato ai quattro cantoni per due giorni a settimana fino alla fine del mese.«La nostra associazione presieduta da Cinzia Leopardi nasce con lo scopo di fare aggregazione e migliorare la qualità della vita anche e soprattutto unendo anziani e giovani, attraverso lo scambio intergenerazionale», afferma. Tante le iniziative messe in campo dall’associazione come corsi di yoga gratuiti, camminate all’aria aperta, corsi di cucina per bambini dove le insegnanti sono le nonne.«Questo concorso nasce per ricordare ai cittadini quanto è bella questa città – aggiunge – Troppe volte il nostro patrimonio culturale ci passa sotto gli occhi come in una sorta di routine e magari spesso non ci accorgiamo della sua incredibile bellezza, riscoperta soprattutto dopo il sisma». Un concorso cui potranno partecipare residenti, negozianti, ristoratori, proprietari di locali e chiunque voglia iscriversi per abbellire angoli, vicoli, strade e piazze.«Una iniziativa volta ad insegnare soprattutto ai giovani il rispetto per la bellezza della nostra città, della sua cultura, della sua storia – prosegue Capri – E’ un modo per cercare di tirare i ragazzi fuori da quella sorta di abbrutimento in cui alcuni sono caduti. Non posso rassegnarmi al fatto che esistono alcuni giovani che ancora compiono atti vandalici ai danni della città. È impensabile che possa accadere questo. Allora, nel nostro piccolo, vogliamo dire ai giovani di aggiungere qualcosa al bello tramite la nostra iniziativa, vogliamo spingerli a creare e conservare la bellezza e non a distruggerla, come troppo spesso è accaduto e continua ad accadere, soprattutto in centro storico».