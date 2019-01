L’Aquila, conclusa l’esercitazione White Relief di Esercito e Ana

L’AQUILA - Una maxi esercitazione quella messa in campo dall’Esercito e dall’Associazione Nazionale Alpini con la Protezione Civile che, sui territori di Lucoli e Rocca di Cambio, ha visto schierati circa 200 uomini e donne per White Relief 2019. Nel corso dell’esercitazione, divisa in due giornate, è stato testato il sistema operativo con personale di istituzioni e organizzazioni diverse che hanno lavorato assieme per poter rispondere in maniera sempre più efficace alle calamità. Parte integrante dell’esercitazione, organizzata dal Nono Reggimento Alpini, è stato il Battaglione Vicenza, unità nata nel 2017 per avere sul territorio assetti di pronto impiego. Hanno partecipato anche militari provenienti dal Reggimento Nizza Cavallieria, dal 28esimo Reggimento Pavia, dal 41esimo Reggimento Trasmissioni Cordenons, dall’8 Guastatori Paracadutisti supportati da elicotteri appartenenti al 3 Reggimento per operazioni speciali. Accanto a questi le squadre di Protezione Civile e sanità dell’Ana sezione Abruzzi e il reparto operativo di emergenza del Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta. In questo caso sono state simulate delle calamità ma in realtà l’Esercito è già intervenuto nelle nevicate del 2017 e in altre occasioni mettendo a disposizione della popolazione uomini e mezzi, anche per ripristinare la viabilità compromessa come a Rigopiano ed Amatrice.



A Lucoli è stato montato l’accampamento per l’accoglienza e il ricovero degli sfollati oltre al posto medico avanzato, alla sala radio con dispositivi per la geolocalizzazione degli assetti sul campo. Ogni team possiede, infatti, un apparato radio con gps per permettere alla sala operativa di visualizzare la posizione del personale impiegato ogni 15 secondi. Molto interessanti le simulazioni. I militari, ad esempio, nell’esercitazione hanno raggiunto a Casamaina zone interdette per la presenza di neve portando medicinali e viveri alle persone isolate. In un altro caso è stata assistita una donna all’ottavo mese di gravidanza e in un altro ancora i militari hanno soccorso una persona caduta a terra con una gamba rotta nell’intento di creare un varco alla propria casa rimasta isolata a causa di una nevicata eccezionale.

Hanno destato interesse anche le altre parti dell’esercitazione come quando al Nono Alpini è stato chiesto, ad esempio, di assistere un furgone portavalori rimasto bloccato a Campo Felice per un guasto. L’attività ha previsto pure il recupero di un alpinista travolto con altri compagni da una slavina nel pressi del Rifugio Alantino con l’intervento del nucleo Meteomont e con il Combat Weather team impegnato invece nell’elaborazione degli impatti meteo sulle operazioni di recupero. Intervenuto l’elicottero del 3 Reos in questo caso assieme alla squadra di soccorso del Nono Alpini. Il Reggimento Guastatori Folgore, nello stesso tempo, è stato impegnato per mettere in sicurezza l’area della miniera di bauxite adiacente alla piana di Campo Felice che ha provocato l’esplosione che poi ha generato la valanga.

<< L’obiettivo della White Relief - ha spiegato il comandante del Nono Reggimento Alpini Paolo Sandri - è stato quello di integrare gli assetti militari specialistici con la componente di Protezione Civile. La conoscenza reciproca e l’abitudine a lavorare assieme riducono i tempi d’intervento e massimizzano l’efficacia in caso di emergenze >>.

