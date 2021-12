L'Aquila, concerto per i vent’anni dell’indirizzo musicale della scuola "Dante Alighieri"

L'AQUILA Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 17 all’Auditorium del Conservatorio di musica “A. Casella” dell’Aquila, l’ I.C. “D. ALIGHIERI” festeggerà i vent’anni dei corsi ad Indirizzo Musicale. Il concerto per il ventennale sarà aperto dall’esibizione dell’orchestra dell’I.C. e continuerà con un concerto tenuto da alcuni dei più talentuosi ex allievi che attualmente svolgono un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero: Margareth Coda pianoforte, Michele D’Ascenzo pianoforte, Vittoriana De Amicis soprano, Alessandra Di Gennaro pianoforte, Jacopo Petrucci pianoforte, Gabriele Pro violino, Claudia Vittorini flauto.

Si tratta di una tappa importante per l’Istituto ma anche per l’intera città. La Dante Alighieri da sempre è vicina al territorio aquilano e, in particolare, con i suoi corsi musicali è sempre stata sin dall’inizio a fianco alle Istituzioni e ai cittadini sia “piccoli“ che grandi.

Dalla sua fondazione, infatti, dapprima sotto la guida del Preside Giuliano Tomassi e poi con quella di Antonella Conio, attuale Dirigente, molteplici sono state le iniziative avviate nell’ambito delle attività scolastiche. Tra gli eventi più rilevanti si ricordano i concerti di beneficenza “La Dante per…”, gli innumerevoli premi vinti in concorsi nazionali, le collaborazioni con le istituzioni culturali della città. Molteplici sono state le attività via via intraprese durante questi vent’anni per favorire la divulgazione musicale e culturale, come, ad esempio, i pomeriggi culturali della Dante, i laboratori di propedeutica musicale e numerose manifestazioni in ambito cittadino.

Le classi di strumento attive attualmente a scuola sono otto e i docenti sono: Giovanni Caso flauto, Luana De Rubeis violino, Roberto De Vincentis percussioni, Giulia Di Candilo pianoforte, Giancarlo Giannangeli violoncello, Davide Granato chitarra, Caterina Imbrogno pianoforte, Antonio Pro chitarra.

Tra le più importanti iniziative che la scuola ha promosso in campo musicale possiamo ricordare il concorso “Marco dall’Aquila” che puntualmente l’Istituto Comprensivo organizza ogni anno con studenti che provengono da più parti d’Italia, oppure la partecipazione alla processione del Venerdì Santo, le celebrazioni del 4 novembre, la presenza nel cartellone della Perdonanza con la “Perdonanza nelle scuole”, “Il jazz per le terre del sisma”.

L’ingresso all’evento è consentito con Green Pass, fino ad esaurimento posti.