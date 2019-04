L’Aquila, Commercio in centro: la linea del Movimento non soddisfa tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’indomani della conferenza stampa del Movimento dei commercianti del centro guidati da Ugo Mastropietro e di Confcommercio e Comune insieme proseguono, a quanto pare, le frizioni all’interno degli esercenti all'Aquila. Ad intervenire nuovamente è Francesca Manzi, esponente di una delle famiglie storiche del commercio aquilano che insiste sul fatto che il tavolo dei commercianti del centro storico dovesse essere attivato non con una sola associazione di categoria ma con tutti gli organismi datoriali per dare voce e compattezza all’intero settore del commercio e dell’artigianato. «Sono stata contattata da numerosi esercenti che non condividono la linea adottata - dice la Manzi - e che non si riconoscono nel Movimento, soprattutto in relazione alla scelta della Confcommercio come unico interlocutore». La Manzi fa sapere che provvederà a raccogliere le adesioni di tutti gli esercenti che hanno a cuore la riqualificazione del centro storico, senza etichette politiche, stellette di associazioni o personalismi”. «Va sottolineato - spiega - come la prima proposta annunciata dal Movimento sia stata quella di un abbonamento mensile da 25 euro per tutti i commercianti e dipendenti del centro che dovrebbero parcheggiare al Terminal Natali».«Non si capisce il motivo di tale scelta, dal momento in cui si potrebbero individuare aree di sosta anche gratuite, collegate da navette, per i titolari di attività. La mia iniziativa di rimborsare il costo del biglietto della navetta per chi acquistava in centro, invece, andava proprio in senso opposto dando la possibilità ai clienti di parcheggiare comodamente e rendere più fruibile il centro con un minimo contributo, ben lontano dai 25€ mensili che ogni singolo esercente e dipendente sarebbe chiamato a sborsare. Sarebbe auspicabile avviare un dialogo con tutte le associazioni di categoria. Questo lo spirito - conclude - che ha sempre animato la sincera volontà di far rinascere la città senza bandiere nè vessilli».La Confcommercio intanto rilancia e per bocca del presidente provinciale Roberto Donatelli e del presidente Confcommercio Ascom-comprensorio L’Aquila Alberto Capretti ribadisce come dal vice sindaco siano arrivate proposte concrete come ad esempio la Consulta permanente del Terziario che permetterà una concertazione costante e non casuale. La Confcommercio vede di buon occhio anche l’impegno assunto ufficialmente di non varare provvedimenti e delibere senza previa consultazione delle associazioni di categoria.«È un ottimo punto di partenza per un percorso da costruire insieme - spiegano - e raccogliendo le proposte di tutti comprese quelle presentate dal Movimento dei commercianti del centro storico al quale diamo il benvenuto in Confcommercio, anche la nostra Organizzazione si rafforzerà e si alimenterà dei contributi e delle proposte che unitariamente porteremo a compimento nell’interesse di tutte le categorie del commercio del turismo e dei servizi cittadine e provinciali che peraltro coincidono perfettamente con quelle di tutti gli aquilani».