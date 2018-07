L'Aquila, il colonnello Nazareno Santantonio nuovo comandante provinciale dell'Arma

di Marcello Ianni

Si è insediato in città nel giorno del suo 46/esimo compleanno: «La prima cosa che farò? È fare il carabiniere, insieme ai miei carabinieri. Ho maturato un’esperienza molto importante sul campo dell’insegnamento, che mi ha consentito di mettere a sistema la prassi investigativa che in precedenza avevo fatto sul campo. Uno dei ruoli più importanti per un ufficiale dei carabinieri è quello di continuare a insegnare ai propri collaboratori, quindi non posso che continuare a fare questo mestiere anche qui all’Aquila». Così il più giovane comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri dell’Aquila, il colonnello Nazareno Luca Santantonio (foto). L’ufficiale impegnato nella gestione delle scorte ai capo di Stato durante il G8, ha ricordato una sua vista alla zona rossa «nel buio più totale; ne ho un ricordo atroce, di dolore, ho percepito la sofferenza della popolazione. Oggi – ha proseguito - ho trovato una città molto bella, ordinata, piena di cantieri, normale per l’importanza che ha». Proveniente dalla Scuola ufficiali dell’Arma di Roma, dove ha insegnato Tecniche investigative, Santantonio è specializzato in Intelligence and security. Sposato e padre di tre figli, pugliese di Maglie (Lecce), prima dell’incarico alla Scuola ufficiali di Roma, Santantonio ha comandato le Compagnie di Palagonia (Catania), Roma Trastevere e Catania Piazza Dante. Nel curriculum ci sono poi i comandi della sezione Catturandi e Misure di prevenzione patrimoniale del Nucleo investigativo di Roma. «All’Aquila – ha detto sempre l’ufficiale - ho trovato un grande, forte e complesso presidio di legalità, fatto anche di carabinieri forestali, presidiamo quindi non soltanto le aree urbane ma anche le montagne, le foreste, e qui all’Aquila ce ne sono tante». «Le direttrici sono state già tracciate: in accordo con prefetto, questore e comandante della Finanza – ha aggiunto il nuovo comandante provinciale dell’Arma - porteremo avanti un progetto di sicurezza che riguarda non soltanto la ricostruzione, quindi l'attenzione sui cantieri, ma anche su tutti i temi più importanti per il cittadino, dai furti ai maltrattamenti di donne e vittime vulnerabili, lo spaccio di droga e tutti i temi di ordine e sicurezza con particolare attenzione alle truffe agli anziani».

Venerd├Č 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:08



