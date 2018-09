L'Aquila. Collisioni tra nubi, domenica prime nevicate

di Daniela Rosone

Temporali pomeridiani che stanno diventando una costante e ovviamente un incubo: è colpa di un'alta pressione mai così forte che sta facendo vivere un'estate part time. A spiegare le ragioni dei temporali pomeridiani che stanno caratterizzando l'agosto aquilano è Stefano Bernardi di Meteo aquilano, associazione meteorologica aquilana. Partendo dal generale per arrivare al particolare c'è da dire che l'Italia si è trovata e si trova sulla parte orientale dell'alta pressione cioè in quella meno forte con valori più bassi. Questo ha agevolato le correnti più fresche provenienti dal nord est dell'Europa che sono riuscite così a scorrere nella parte alta dell'alta pressione stessa. Calando la situazione specifica sull'Aquila si sa che la città è in territorio montuoso. In estate al suolo ci sono caldo e umidità assieme. Nelle ore centrali della giornata caldo e umidità tendono a salire in alto e salendo si scontrano ogni pomeriggio con l'aria decisamente più fresca che giunge invece dal nord est. Lo scontro provoca la formazione delle nuvole che vengono definite in gergo tecnico cumulo-nembi. Si tratta di nuvole che si sviluppano per verticale, dentro di esse si scatena tutta l'energia che si crea a causa di questo incontro tra caldo e umidità con il fresco. Questa sorta di collisione genera le cosidette celle temporalesche, quasi sempre localmente e molto forti, con grandinate addirittura come si è visto in varie parti della città e fulmini. La previsione meteo si può fare e si fa ma non si può stabilire con esattezza la zona dove arriverà il violento temporale. La riprova è che in questi ultimi giorni, infatti, in alcune zone dell'Aquila si sono verificati temporali di grande intensità, in altre no. L'associazione aquilana ha ben 27 stazioni meteo dislocate su tutto il territorio aquilano, tra bassa conca e alta montagna. Quella del Duca degli Abruzzi, ad esempio, è la più alta in provincia dell'Aquila. Meteo aquilano sul proprio sito effettua previsioni regionali, sulla pagina facebook ormai sempre aggiornata e piena di foto e video interessanti, si fanno giornaliere e locali. Domenica prossima, intanto, non sarà una bella giornata spiega Bernardi perchè arriverà una perturbazione che avrà carattere freddo e le temperature si abbasseranno notevolmente. Non si escludono le prime nevicate sulle cime del Gran Sasso. La buona notizia è dietro l'angolo però. L'ultima parte di Perdonanza è salva, perchè da martedì prossimo secondo il meteo ci saranno giornate migliori e soleggiate. Non resta che aspettare.

