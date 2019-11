L’Aquila, a Collemare spaccato portone chiesa inagibile. La comunità chiede attenzione

L’AQUILA - Tentato furto alla chiesa della Natività di Collemare. La chiesa, conosciuta come chiesa di “Madonna Ciccani” è inagibile dopo il secondo terremoto del centro Italia.



I ladri, pensando evidentemente di trovare qualcosa di valore, sono entrati spaccando il portone ma non sono riusciti a portare via nulla, in quanto già si era provveduto a portare via ciò che ci era dentro.



Ad accorgersene un passante che ha notato il portone della chiesa spaccato. Il parroco Don Juan De Dios Vanegas ha comunque sporto denuncia ai Carabinieri. C’è da dire che il parroco e la comunità intera di quella zona chiedono da mesi alla Curia di intervenire per la riapertura della Chiesa perché in quella frazione rimane l’unico punto di aggregazione presente.

