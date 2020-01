L’Aquila, Club L’Aquila Nuoto: presenti anche in Promozione con la pallanuoto

L’AQUILA - Inizia con una vittoria il cammino del Club L’Aquila Nuoto, impegnato nel campionato di pallanuoto maschile nella categoria di Promozione.



Al termine della gara, che ha visto gli aquilani competere con gli amici del Teramo Nuoto, il risultato finale è stato di 13 a 5.



Una giornata che, per la prima volta, ha visto atleti aquilani ed atleti pescaresi del Club Acquatico, giocare in raggruppamento e condividere la stessa passione per la pallanuoto.



Si tratta di un altro importante investimento societario per il Club aquilano che invita tutti a provare questa coinvolgente disciplina acquatica. © RIPRODUZIONE RISERVATA