Investe un cinghiale nella notte: auto distrutta, un 25enne ferito

Distrutta un’auto da un cinghiale che è spuntato all’improvviso sulla Strada regionale 82 tra Canistro e Civitella Roveto. L’animale è morto sul colpo mentre un giovane 25enne di Castellafiume, che ha investito con l’auto il cinghiale, ha riportato solo lievi ferite. È una delle problematiche che più spesso si stanno verificando sulle strade della Marsica, in particolare su quelle che diradano sulle colline e costeggiano i boschi.

E nella serata di sabato a vedersela brutta è stato un 25enne che con la sua auto stava tornando in paese. Era arrivato all’altezza di una curva quando, all’improvviso, si è trovato di fronte un grosso cinghiale. Inevitabile e violentissimo l’urto tra l’auto del giovane e l’animale. Nell’impatto il cinghiale è morto sul colpo, sbalzato al lato della carreggiata, mentre l’auto ha riportato ingenti danni. Il 25enne è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi e hanno liberato la strada per limitare i disagi al traffico. Il giovane è stato accompagnato in ospedale e poi a casa. Fortunatamente sta bene anche se è rimasto visibilmente scosso e spaventato dall’accaduto. Sul posto è arrivato anche un veterinario per gli accertamenti previsti in casi del genere.

Non è la prima volta che sulla trafficata Strada regionale avvengono incidenti a causa dell’attraversamento dei cinghiali, animali che sempre più spesso si stanno spostando verso i paesi alla ricerca di qualcosa da mangiare. Quello dei cinghiali sulla strada è un problema ricorrente per la sicurezza stradale, soprattutto in montagna. È allarme cinghiali in quasi tutte le strade della Marsica: la presenza dei cinghiali nelle piccole e grandi centri è ormai un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini. «La sicurezza nelle aree rurali ed urbane è in alcune località considerata - dice la Coldiretti - in pericolo per il loro proliferare con l’invasione di campi coltivati, centri abitati e strade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone. Gli animali selvatici distruggono i raccolti agricoli, causano incidenti stradali per migliaia di euro, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche vittime a causa dei ripetuti incidenti stradali. Non è quindi più solo una questione di risarcimenti danni, ma è diventato secondo l’associazione un fatto di sicurezza delle persone che va affrontato con la dovuta decisione».