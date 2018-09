L’Aquila, chef stellati il 3 Settembre per beneficenza all’Emiciclo

di Daniela Rosone

Sarà una notte piena di stelle quella del 3 Settembre prossimo quando, nella splendida location del ritrovato palazzo dell’Emiciclo, dalle 20 si incontreranno chef stellati abruzzesi, artigiani del gusto locali e solidarietà. L’idea è dello chef aquilano William Zonfa che per una sera e a favore della Caritas parrocchiale di Coppito metterà insieme i colleghi Niko Romito, Nicola Fossaceca, Arcangelo Tinari, Davide Pezzuto, Marcello e Mattia Spadone con i produttori locali Mauro De Paulis e Gregorio Rotolo, supportati dai ragazzi dell’Istituto alberghiero. Si cucinerà sul posto con i tavoli che saranno montati nella grande agorà dell’Emiciclo. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e il direttore Paolo Costanzi si sono messi subito a disposizione per aprire le porte del palazzo appena restaurato grazie all’intervento del consigliere Pierpaolo Pietrucci che ha apprezzato sin da subito il progetto. Da un lato questo aiuterà concretamente tante famiglie bisognose e dall’altro metterà in luce le eccellenze dell’enogastronomia abruzzese per favorire anche la promozione turistica del territorio. Tantissime aziende hanno sposato la causa fornendo vini, prodotti, cucine e allestimenti in maniera completamente gratuita con il solo contributo economico messo a disposizione dell’organizzazione dall’Ance che Zonfa ha voluto ringraziare. Le prenotazioni (si potrà arrivare ad un tetto massimo di 100 persone) si potranno inviare via mail a Magione Papale che con la propria struttura sarà di supporto. Il menu sarà una sorpresa ma prima ci sarà un aperitivo offerto dai produttori De Paulis e Rotolo con salumi e formaggi. Poi Spadone curerà l’antipasto con Fossaceca, Pezzuto si occuperà del primo, Tinari del secondo e Zonfa concluderà con un dolce all’olio extra vergine d’oliva. Romito porterà all’Aquila il pane con un progetto firmato da lui. Il caffè sarà offerto dallo Chalet della villa. Ad allietare i commensali con la musica ci saranno Simone Cocciglia, Federica Mancini e Gianpiero Torlone in una serata che sarà raccontata dalla giornalista Germana D’Orazio. Tilde Ricciotti della Caritas di Coppito ha parlato dello stato di difficoltà in cui oggi vivono molte famiglie. La cena aiuterà a sostenere il lavoro che loro portano avanti da tempo e che dopo il terremoto ha visto un aumento esponenziale di persone che si rivolgono alle strutture presenti per avere aiuto.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18



