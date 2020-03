L'Aquila, in centro chiude quasi tutto: serrande abbassate anche al centro commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - L’Aquila ha consapevolezza dei rischi del coronavirus? Dopo l’ultima stretta del governo sembrerebbe di sì o, quantomeno, alcuni luoghi si sono svuotati. È il caso del centro storico. Foto delle vie della movida nel giorno 1 dopo il decreto governativo più stringente, ad esempio, arrivano sui social.C’è chi si diverte a fare il confronto tra il prima e il dopo. Complice chiaramente la decisione dei locali di chiudere e molti lo avevano fatto già prima del decreto. La sera la città sembra spettrale ma anche di giorno circola poca gente come conferma Luca Ciuffetelli del Bar del Corso, regolarmente aperto ma riorganizzato in base alle nuove norme. Sono soprattutto persone che devono lavorare che si fermano al bar. Si entra uno alla volta e i pochissimi clienti che circolano stanno attenti alle disposizioni, come lo fanno loro del bar, dice Ciuffetelli.Se qualche attività in centro aveva provato a resistere nonostante tutto riadeguandosi alle nuove regole, alla fine facendo due conti, in centro la maggior parte dei negozi di vario genere (abbigliamento, qualche gioielleria) ha deciso di chiudere le serrande in attesa di tempi migliori.“ Chiudiamo per aiutare il nostro paese. Per noi è un sacrificio economico enorme. Lo facciamo per proteggere la salute dei nostri dipendenti, dei nostri clienti e delle loro famiglie". Questo è quello che si legge ad esempio sulla vetrina di un negozio a piazza Palazzo. Gli esercenti restano comunque a disposizione lasciando numeri di telefono per eventuali ordini o ritiri. Anche al centro commerciale i negozi tradizionali hanno chiuso, hanno iniziato quelli di grandi marchi che a livello nazionale hanno scelto di chiudere. Intanto il Comune sta procedendo con la sua partecipata Asm a pulire le strade e a sanificare le fermate dei bus oltre ai mezzi stessi.