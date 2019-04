L’Aquila, Casette via dalla Piazza: proposta zona vicino Collemaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Se ci sarà accordo pieno, con ogni probabilità le casette di legno di Piazza Duomo verranno spostate in uno spazio nei pressi della basilica di Collemaggio. È l’area verde che si trova quasi al termine dello stradone che conduce alla Basilica venendo dalla Villa Comunale, sulla sinistra prima di svoltare per Via Strinella. Possibilità che viene fuori dopo una giornata convulsa fatta di diversi incontri in cui il sindacato Cisal con Giuliana Vespa, Maurizio Panepucci e Piero Peretti ha incontrato prima il dirigente e il tecnico delle Opere Pubbliche e poi gli artigiani delle casette, quasi tutti presenti alla riunione per conoscere la situazione aggiornata. In mezzo c’è stato una sorta di vertice in Comune voluto dall’assessore Raffaele Daniele che aveva promesso una soluzione veloce per non far perdere neanche un giorno di lavoro agli artigiani interessati. L’ipotesi di Piazza Palazzo che era stata paventata inizialmente e che poteva essere una buona idea si è rilevata poi non percorribile per questioni di spazi ma soprattutto di sicurezza. Ci sono ancora molti cantieri in quella zona, compreso quello grande di Palazzo Margherita, e seppur area attrattiva inserire le casette sarebbe stato difficile pure per le loro dimensioni, a quanto pare. La nuova collocazione, fermo restando che l’assessore Daniele è stato chiaro sin dall’inizio sullo spostamento dalla Piazza che a breve sarà oggetto di un intervento di riqualificazione maestoso, sembra essere stata accolta di buon grado dagli artigiani che si sono ritrovati in riunione con il sindacato. Non era presente per altri impegni Marzia Pitolli che a onor del vero è stata colei che ha sollevato la problematica. Il sindacato ha riportato anche a lei ovviamente questa nuova possibilità. Per il momento non è stata accolta di buon grado questa proposta ma la Pitolli si riserva di pensarci su. La zona a suo giudizio non si presta particolarmente e ci sarebbero difficoltà anche per parcheggiare e raggiungere le casette. Per altri la zona potrebbe essere invece attrattiva per la vicinanza al Parco del Sole e alla Basilica, spesso meta di turisti. Avranno modo comunque tutti gli artigiani di confrontarsi serenamente insieme. Il dispiacere di lasciare la Piazza é evidente ed è certamente di tutti. La Piazza è il fulcro della città e in questi anni gli artigiani hanno lavorato a servizio dei turisti e degli aquilani collocandosi come punto di riferimento vero e proprio. Intanto rimane imminente la questione del Giro d’Italia. Il Comune ha preso accordi ben precisi con l’organizzazione quindi i manufatti non potranno restare. Il sindacato si è dato un tempo ideale per permettere agli operatori di lavorare per Pasqua e poi potersi spostare. La Cisal ha voluto sottolineare la grande apertura dell’amministrazione nel voler trovare una soluzione a tutti i costi. Non era scontato in quanto la situazione delle casette e non per responsabilità degli operatori si trascinava da tempo senza che nessuno l’avesse mai presa in mano veramente. Tanto è che loro non compaiono in nessuna delibera comunale.