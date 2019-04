L’Aquila, casette in piazza: si studia collocazione alternativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Una piazzetta aquilana dedicata appositamente all’artigianato o pure un immobile nel centro storico dove allestire attività artigianali e dare così una degna eventuale ricollocazione ai commercianti delle casette di Piazza Duomo e della Villa Comunale, probabilmente. Sono alcune delle ipotesi paventate dal vice sindaco e assessore al commercio Raffaele Daniele ai sindacalisti di Fiadel e Cisal Piero Peretti, Giuliana Vespa e Maurizio Panepucci che hanno voluto incontrarlo dopo aver appreso che sarebbe in arrivo un provvedimento di sgombero dei manufatti per il Giro d’Italia. Fatto che ha provocato malumori tra i commercianti proprietari delle casette che ormai le occupano da dieci anni ma senza essere mai stati regolarizzati per onor del vero, nonostante la loro richiesta avanzata spesso per poter pagare il suolo pubblico. Il vice sindaco, riferisce il sindacato, si è mostrato attento e disponibile per trovare una soluzione che permetta ai commercianti di non perdere neanche un giorno di lavoro. Lo scoglio ora è rappresentato però dall’arrivo della tappa del Giro d’Italia il prossimo 17 maggio. L’organizzazione ha chiesto che l’area della Villa Comunale e la Piazza siano completamente vuote per permettere l’allestimento dei villaggi rosa. La Cisal per questo ha richiesto un ulteriore passaggio urgente all’assessore allo sport Vittorio Fabrizi per capire se ci sono i margini per non smontare completamente le casette perché tra smontaggio e rimontaggio i commercianti coinvolti sarebbero costretti a sostenere un costo elevato, considerato pure che i manufatti hanno bisogno ormai, dopo dieci anni, di manutenzione. L’idea che appare più probabile al momento rimane quella di spostarli comunque in un luogo consono ma anche l’assessore Daniele ha assicurato che Piazza d’Armi è esclusa dalla lista delle possibilità in quanto quelle attività hanno ragione di essere solo in centro. Il vice sindaco era già in movimento per studiare delle proposte dal momento che comunque la Piazza a breve sarà oggetto di un intervento maestoso di riqualificazione che però non sarà immediato. Si era pensato di spostare le attività di Piazza Duomo alla Villa visto che li ormai ne sono rimaste poche attive ma anche lì per il momento insiste la problematica relativa all’organizzazione del Giro. Daniele ha suggerito diverse proposte ai sindacati che saranno con loro concertate in un dialogo iniziato oggi ma che proseguirà sino alla soluzione definitiva. << Siamo molti contenti dell’incontro - dice Giuliana Vespa segreterio provinciale Cisal Fpc - ringraziamo il vice sindaco per la disponibilità ma sopratutto per la sua sensibilità concreta. La pensa esattamente come noi sul fatto che questi artigiani non debbano perdere neppure un giorno di lavoro. Una sensibilità importante e pragmatica che ci ha reso felici perché così si potrà dialogare in maniera costruttiva >>.