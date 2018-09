L'Aquila capitale del jazz, il festival sarà permanente

Il jazz italiano per le terre del sisma cambia pelle e diventa un festival permanente all’Aquila grazie ad un protocollo di intenti sottoscritto ora ufficialmente da Comune, Siae e Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano” di cui è presidente il maestro Paolo Fresu, direttore artistico della manifestazione e anima in questi anni della maratona jazz. A darne notizia è stato il sindaco Pierluigi Biondi nel presentare, assieme a Fresu e all’assessore Sabrina Di Cosimo, la manifestazione di quest’anno che domani, domenica 2 settembre, animerà la città. Dopo le tappe a Camerino, Scheggino e Amatrice la domenica aquilana sarà scandita da ben 80 concerti con 570 musicisti provenienti da tutta Italia che si alterneranno in 15 luoghi diversi, ci saranno anche palazzi e strade ritrovare.





Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:12



