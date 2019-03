L'Aquila: cane Angelo, il 23 marzo la proiezione del cortometraggio "Life of A Street Dog"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Dopo Milano e Genova, la sezione aquilana della Lega nazionale per la difesa del cane presenterà il 23 marzo alle 18 nel capoluogo abruzzese ilcortometraggio “Angelo – Life of A Street Dog”.La proiezione che ha ottenuto l'alto patrocinio della Regione Abruzzo e del settore Ambiente del Comune dell'Aquila ci sarà presso la Casa del volontariato Centro servizi volontariato.La storia del randagio Angelo ha varcato i confini dell’Italia e la sua storia è divenuta l’emblema della crudeltà umana.Angelo è stato ucciso il 24 giugno 2016 da 4 ragazzi di Sangineto (Cosenza) che lo hanno torturato e ucciso, filmando le sevizie per poi pubblicarle sul web.La Lega ha denunciato gli assassini di Angelo che nel 2017 il tribunale ha condannato a 16 mesi, il massimo della pena prevista dalla legge italiana per questo tipo di reati.Il progetto “Angelo – Life of A Street Dog”, nasce da un giovane regista che si divide fra Milano e Los Angeles, Andrea Dalfino, che ha coprodotto insieme a Piera Rosati, Presidente nazionale della Lega, il cortometraggio patrocinato da Lega nazionale per la difesa del cane.Un film poetico e volutamente privo di scene violente dedicato ad Angelo e a tutti gli animali vittime della crudeltà umana, per onorare la vita degli animali meno fortunati e stimolare il cambiamento legislativo e culturale verso il rispetto per tutti gli esseri viventi.