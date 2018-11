L’Aquila, cambio al comando del Nono Reggimento Alpini: arriva il colonnello Sandri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - "Daró quello che posso alla città ma sono convinto che la città darà molto di più a me in termini di esperienza, forza e carattere". Le parole del Colonnello Paolo Sandri, nuovo comandante del Nono Reggimento Alpini e ufficiale con molta esperienza in Italia e all’estero, sintetizzano un concetto importante per L’Aquila: la resilienza. Il Colonnello Sandri, in una partecipata e sentita cerimonia, è subentrato al Colonnello Marco Iovinelli al comando del Reggimento. "Sentimenti contrastanti oggi - dice - fierezza e orgoglio di comandare questi Alpini ma anche molta umiltà perché il mio predecessore ha fatto un lavoro straordinario, da grande comandante e da grande aquilano. Eredità pesante che accolgo volentieri, anzi non vedo l’ora di affrontare questo nuovo impegno lavorativo".Due anni intensi quelli del Colonnello Iovinelli al comando del Nono in cui i militari aquilani si sono distinti nella missione in Libia ma anche per Strade Sicure con l’impegno di oltre 400 militari e nel sostegno alla popolazione nel 2017 in occasione del terremoto del centro Italia e delle nevicate. "Porterò sempre nel cuore questi due anni - ha detto Iovinelli nel ricordare tutti gli impegni operativi del Reggimento - con tutti gli uomini e le donne del Nono Alpini". Un legame indissolubile quello degli Alpini con la città testimoniato anche dal sindaco Pierluigi Biondi. "Un legame direi intimo - afferma - tra la città e gli Alpini, con l’Esercito e in generale con gli uomini e le donne in divisa per una tradizione importante di presenza qui, di scambio, confronto e arricchimento che la città ha potuto avere grazie a loro. Un legame che si è rafforzato ancora di più dopo il terremoto grazie all’opera di sostegno, salvaguardia e assistenza".Per gli Alpini aquilani all’orizzonte un altro importante impegno internazionale: la missione in Lettonia della Nato che vede in partenza circa 130 uomini che svolgeranno un ruolo strategico importante e per la quale si sono addestrati ottimamente. Il Colonnello Iovinelli lascia un Reggimento unito e coeso con personale ben addestrato e altamente qualificato. Durante la cerimonia l’Ana ha consegnato ai militari in partenza la bandiera che era già stata con loro in Libia. Presenti anche il comandante della brigata alpina Taurinense, l’ultimo reduce di Russia del Battaglione Alpini L’Aquila Valentino Di Franco e il papà del maresciallo Luca Polsinelli, caduto a Kabul.