«Finalmente è ufficiale ciò che abbiamo meritato sul campo...». Lo scrivono sui social i responsabili dell’Aquila 1927, il club rossoblù gestito dai tifosi dei Rbe,, per festeggiare il salto di categoria in Eccellenza, il massimo campionato regionale.Per festeggiare la seconda promozione consecutiva (il sodalizio è nato soltanto due anni fa), allo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia i Red Blue Eagles hanno affisso uno striscione con la scritta “Società rilevata, impegni onorati, debiti azzerati, bilancio in attivo, campionato stravinto dentro e fuori dal campo, il nostro progetto prosegue...vaffaxxxx a tutti i gufi”.«Una promozione meritata anche se alla conclusione della stagione mancavano 6 gare - commenta il diesse dell’Aquila 1927,- visto che ad eccezione della prima giornata siamo stati sempre al comando della classifica. Tutti gli addetti ai lavori hanno sempre riconosciuto che eravamo la squadra più forte del girone A di Promozione (i rossoblu, prima della sospensione per la pandemia, era battistrada con 12 punti di vantaggio dal Mutignano e 17 dal Montorio 88, l’altra candidata all’Eccellenza, ndr)».Si annuncia quindi un campionato di Eccellenza che sembra quasi una serie D: oltre all’Aquila 1927, l’anno prossimo parteciperanno altre formazioni blasonate che nelle stagioni passate hanno militato in categoria superiori, come l’Avezzano e il Chieti, entrambe retrocesse dalla serie D (salvo ripescaggi) e il Lanciano.Per il terzo anno di fila L’Aquila sarà guidata dal tecnicoQuesto è il nuovo campionato di Eccellenza 2020-2021 che viene ratificato l’11 giugno dal Comitato abruzzese di Lega nazionale dilettanti. Acqua&Sapone Montesilvano, Alba Adriatica, Angizia Luco, Avezzano, Bacigalupo Vasto Marina, Capistrello, Casalbordino, Chieti, Il Delfino Flacco Porto, Lanciano, L’Aquila 1927, Nereto, Nerostellati, Penne, Pontevomano, Renato Curi Angolana, Sambuceto, Spoltore, Virtus Cupello e Torrese.Intanto oggi alle 17.30, si puo assistere in diretta streaming, sulla pagina Facebook L’Aquila 1927, l’estrazione della lotteria, organizzata dal club rossoblu il cui ricavato sarà utilizzato per la realizzazione di una rampa di accesso disabili al settore Curva dello stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia. Venerdì (orario da definire), invece, è prevista ladi presentazione del settore giovanile dell’Aquila 1927 dal nome Academy L’Aquila Calcio. Dopo diverso tempo, il settore giovanile torna a essere gestito proprio dalla società aquilana al posto della conduzione di altre compagini. Durante la presentazione viene illustrata la collaborazione con lo storico club di Ferrara, la Spal (serie A).