L'Aquila, si staccano calcinacci dal ponte della A24: il sindaco lancia l'allarme

Si staccano calcinacci da un ponte sulla A24, il sindaco Biondi lancia l'allarme: «Quanto è accaduto è la conseguenza delle modalità di gestione delle infrastrutture pubbliche in questo Paese: massimizzare i profitti in capo ai privati e scaricare sugli Enti territoriali tutti i problemi e

le responsabilità in un sistema di assoluta mancanza di collaborazione tra i livelli dello Stato. Oggi sono caduti all' Aquila, domani in altri posti, in un Paese che cade a pezzi».



I pezzi di calcestruzzo si sono staccati nel quartiere aquilano di San Giacomo. Interessata la parte sottostante dell'omonimo viadotto della A24 nel tratto che passa sopra il capoluogo di regione. I distacchi hanno portato ieri sera all'intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso per 200 metri altri pezzi pericolanti e alla chiusura di via Gabriele Rossetti, strada del popoloso quartiere aquilano. «Non è una situazione di oggi - continua Biondi - e in tal senso faccio un discorso generale non riferito a Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle A24 e A25».

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42



