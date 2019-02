L’Aquila, buche nelle strade: un centinaio di richieste di risarcimento danni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Dal 1 febbraio è il settore Opere Pubbliche del Comune che si sta occupando direttamente delle pratiche di richiesta risarcimento danni inoltrate all’ente dai cittadini per i danni subiti dalle proprie vetture a cause delle buche sul manto stradale comunale. Questo in base ad una riorganizzazione delle strutture, stabilito con apposita delibera. Viene facile intuire come il 2018 sia stato evidentemente un anno di stasi. In base a delle verifiche effettuate negli uffici, infatti, nessuna richiesta è stata evasa. Quelle inoltrate dai cittadini, ad oggi, sono circa un centinaio. Le Opere Pubbliche stanno tirando fuori di nuovo tutte le carte per valutare le richieste e risarcire i cittadini che ne abbiano effettivamente diritto. Vengono prese in considerazione le denunce solo se corredate da intervento dei Vigili, di altre forze dell’Ordine, foto e preventivi di spesa. Operazione che non dovrebbe impiegare molto tempo. I risarcimenti potrebbero aumentare se non si metterà mano seriamente alla questione strade. Si era partiti da una cifra più bassa, intorno alle trenta richieste all’inizio. Poi il peggioramento delle condizioni, anche a causa del maltempo, ha fatto il resto. A parte un intervento a Pettino in Via Antica Arischia che ha migliorato comunque le cose e qualche lavoro tampone il manto stradale in città, da est a ovest, è ridotto ad un colabrodo ovunque. Il ritardo si è motivato con il cattivo tempo che finora ha interessato il territorio. A primavera potranno iniziare gli interventi più cospicui, divisi in parti. La cifra totale dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro. Nel primo appalto da circa 800 mila euro la cui gara è già stata espletata ci rientrerà di sicuro Via della Polveriera, le cui condizioni di pericolosità sono aumentate notevolmente. Probabilmente verrà inserita poi la strada che porta all’ospedale regionale San Salvatore che è ridotta malissimo. Dal momento che a maggio arriverà in città la tappa del Giro d’Italia si interverrà anche più vicino al centro storico nelle strade interessate dal passaggio dei corridori come ad esempio in Via Castello e Via Lombardia che dunque resteranno fatte e saranno escluse dalla lista del secondo appalto. Nella seconda tranche dei lavori ( si sta procedendo alla gara) ci sarà senz’altro Via della Comunità Europea a Pettino. Non si interverrà qui nella prima parte del piano degli interventi perché c’è il problema della rotaia della metro da coprire. Posto che smontare tutto costerebbe troppo ( secondo una stima 120 euro a metro lineare ) si lavorerà con una resina speciale per chiudere le rotaie ed evitare i problemi che ci sono stati in questi anni, un esperimento perché di casi simili non ce ne sono stati ma che dovrebbe funzionare ed impedire così al Comune un esborso notevole per le proprie casse. In altre strade interessate dallo stesso problema come come Via Roma si valuterà successivamente. Essendo zone cantiere non si vuole intervenire per due volte nella stessa area. Gli interventi dovrebbero riguardare anche altre arterie, sempre nell’ottica della sicurezza stradale spesso compromessa anche a causa delle cattive condizioni di salute delle strade cittadine.