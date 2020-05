L'Aquila: Brico io dona mascherine e gel al dipartimento Prevenzione Asl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Mille mascherine e 100 confezioni di gel disinfettante sono state donate ieri mattina dal Brico io di via Rocco Carabba al personale del dipartimento di Prevenzione della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila.A consegnare le mascherine e i gel al direttore del dipartimento Prevenzione Domenico Pompei e al direttore del dipartimento del servizio Igiene Enrico Giansante, il responsabile del punto vendita Hubert Salvador.«Per noi queste donazioni sono importanti e ci fanno molto piacere – afferma Giansante – Un gesto simbolico che ci fa vedere che si è capito il ruolo che abbiamo in questo momento di emergenza». «Siamo felici di aver fatto questa donazione. Volevamo dare una mano e fare un piccolo gesto di solidarietà – precisa Salvador – Una donazione significativa, non in termini economici ma simbolici, per essere vicini a chi ogni giorno combatte contro questo brutto virus».(M. Gal.)