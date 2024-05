Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

Bivacchi notturni in un palazzo inagibile a fianco del Comune e che un tempo ospitava un suo assessorato. Il tutto è aggravato dal fatto che avviene nel buio più totale e vede, sempre più spesso, protagonisti i minorenni. È quello che denunciano i residenti e i commercianti di via Marrelli che, praticamente, quasi ogni mattina si trovano a far i conti con il tappeto di bottiglie lasciate da chi tira tardi all’interno di uno stabile ufficialmente transennato. Esplode, dunque, il malcontento per un degrado che è diventato comune a molte aree del centro, in particolare quelle dove insistono edifici ancora da riparare dopo il terremoto del 2009.

Sotto accusa, ultimo in ordine di tempo, è ora finito l’immobile del Comune, un tempo di proprietà di un ente assistenziale, che ancora si trova com’era il 6 aprile 2009 se non fosse per qualche puntello di sicurezza. Lo stabile è, si transennato ma le barriere sono facilmente removibili. «I pannelli di compensato che erano stati messi a sigillo delle porte, di quelli che ante-sisma erano i negozi che si affacciavano su via Marrelli, tempo fa sono stati rimossi dai tecnici per fare dei rilievi. Non sono, però, stati più riposizionati a dovere». A parlare è Laura Caliendo che ha la bottega orafa dirimpettaia.

Gioco da ragazzi, è proprio il caso di dirlo considerata l’età, scansare con facilità la rete metallica da cantiere, non ancorata e intrufolarsi all’interno non curandosi della pericolosità che, in caso di scossa o qualsiasi altro evento imprevedibile, possa rappresentare la loro “sfida”.

LA SCENA

L’artigiana ha il laboratorio e show room, nella parte “buona” di via Marrelli. A far traboccare il “classico” vaso, una scena che ha osservato nei giorni scorsi: una coppia di turisti che si è addentrata per le scale di uno dei locali terremotati con tanto di cellulare e macchinetta fotografica per immortalare i risultati della furia di quindi anni fa. Il vicolo cittadino, nella parte da piazza Palazzo a via Sallustio, rispecchia, infatti, una ricostruzione ancora a metà: il lato sinistro ripristinato, il destro “immota manet”. «E per di più nella via, come in quella adiacente, non c’è più illuminazione pubblica. Nella mia strada c’è solo l’insegna di un pub che, però, si spegne quando chiude. Il resto sono negozi, abitazioni private e persino un bed and breakfast. Non un bel biglietto da visita nei confronti dei turisti e che avviene proprio sotto le finestre dell’ufficio del sindaco» commenta la stilista e artigiana orafa che nei giorni scorsi ha documentato la situazione ormai “insostenibile e schifosa” pubblicando emblematiche foto su Facebook.

