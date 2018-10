© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Bambini e adolescenti sempre più obesi e affetti da disturbi di crescita. L’Aquila non fa eccezione: 35-40% di sovrappeso e 20% di obesità. Una percentuale preoccupante, il trend non è in diminuzione ma è costante e vuol dire che la corretta prevenzione e la modifica degli stili di vita non ha funzionato e non sta funzionando. Occorrono modalità di approccio più efficaci. La città però, grazie al quinto corso nazionale della società italiana di medicina dell’adolescenza, è stata capitale per un giorno di questi argomenti grazie ad un parterre di esperti giunti da tutta Italia che hanno offerto un momento di aggiornamento prezioso grazie all’organizzazione del Professor Giovanni Farello, direttore del centro di auxologia del San Salvatore, e della Dottoressa Gabriella Pozzebon del San Raffaele di Milano. I controlli nel centro aquilano, eccellenza che ha all’attivo anche una buona mobilità di pazienti che giungono da fuori regione, hanno messo in luce uno spaccato significativo: 14 bambini su 28 esaminati risultato affetti da disturbi di statura, pubertà ed obesità. Da Gennaio a Settembre 350 i controlli. Il professorr Farello ha evidenziato un dato su tutti. << La fascia che noi prendiamo in carico - dice - è quella intorno ai 7 o 8 anni. Prima è significativo vedere che i genitori non portano da noi i bambini. Il problema non si riconosce >>. La problematica viene trascurata infatti nei primi anni di vita e spesso questo porta conseguenze gravi in termini di salute in età successive. << Va prestata attenzione al contrario - spiega Farello - sin dal secondo o terzo anno di vita, è qui che può iniziare l’eccesso di peso >>. Dai dati emerge che la percezione di questa condizione varia anche da regione in regione. L’obesità viene percepita come meno importante al sud o centro sud dove a volte passa quasi come normale avere bimbi obesi, un pó meno al centro nord. << La sfida è importante - conclude Farello - noi possiamo spiegare le buone abitudini, i corretti stili di vita, invitare le famiglie a far fare sport ai figli ma questi poi seguono gli altri e i mass media che non ci aiutano anzi contrastano spesso i nostri consigli. Nei bimbi non è necessario fare una dieta ma insegnare stili di vita corretti >>. Il centro di auxologia effettua 500-600 visite ambulatoriali l’anno con possibilità di fare controlli in day hospital e day service. Viene ormai percepito come punto di riferimento nel centro Italia.