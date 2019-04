Ordine avvocati L'Aquila, Ranalli favorita: sarebbe la prima donna

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ordine degli avvocati dell’Aquila che ha competenza Distrettuale si appresta ad avere per la prima volta nella sua storia un presidente donna. Infatti l’avvocato aquilano Annamaria Ranalli (moglie di Maurizio Dionisio) è stata alle elezioni del 5 aprile, come la più votata avendo ottenuto ben 243 preferenze. La decisione sarà adottata in una riunione fissata per la prossima settimana, quando saranno assegnate le varie cariche. Al secondo posto, con 222 voti, Maurizio Capri, ex assessore comunale della Giunta di centrosinistra guidata dal sindaco, Massimo Cialente; al terzo, con 219 voti, Francesco Rosettini, ex presidente dell’azienda servizi municipalizzati (Asm) del Comune dell’Aquila. Gli altri 8 componenti sono: Gianluca Di Genova (191 voti), Francesca Bafile (177); Federico Cinque (151), Pierluigi Pezzopane (137), Stefania Pastore (128), Massimiliano Venta (128), Amedeo Ciuffetelli (122) e Fabrizio Fiore (120). Primo dei non eletti l’avvocato Barbara Tempesta (110). I votanti sono stati 466 su quasi 600 iscritti.Gli avvocati eletti quali componenti della Pari Opportunità sono stati, in ordine ai voti conseguiti: Antonella Tatananni, Clorinda Delli Paoli, Gianluca Racano, Valentina Picchioni, Francesca Lucia Laurenzi, Angela Sollecchia, Simona Giannangeli ed infine Federica Foglietti.