L’Aquila, per strada splendido esemplare di cervo a Pagliare di Sassa

Ultimo aggiornamento: 17:21

L’AQUILA - Incredulità e sorpresa nel vedersi un cervo, un bellissimo esemplare peraltro, attraversare la strada vicinonei pressi del piccolo cimitero della frazione, nella zona diSe lo è trovato di fronte in maniera completamente inaspettata la, nota psichiatra aquilana.” Il cervo, un esemplare molto bello - racconta al Messaggero la professionista - proveniva dal bosco. Ha attraversato la strada, è stato velocissimo, tutto è accaduto in pochi secondi”.Neanche il tempo di rendersi conto (c’era anche un’altra vettura che stava passando) che l’animale già era scomparso nella campagna circostante. Avvistamenti di questo tipo nella zona di Sassa sono molto rari.In tempi di lockdown, comunque, gli animali si sono un po’ riappropriati di strade e paesi, di spazi. Come recentemente acon i tre cervi a spasso proprio in paese. Fortunatamente gli automobilisti andavano a velocità molto contenuta e il bellissimo cervo ha potuto continuare la sua corsa indisturbato e senza problemi.