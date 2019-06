L’Aquila, autostazione al motel: progetto provvisorio in attesa della stazione vera e propria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Due progetti da realizzare. Uno a stretto giro che si farà a breve e che prevede nuovi stalli attrezzati nella parte della Caserma Pasquali come prima risposta alle esigenze di cittadini e pendolari e uno più importante che vede però ancora alcuni step da dover percorrere. Parliamo della nuova autostazione in zona Motel Amiternum, più volte invocata dai cittadini per rendere più vivibile la vita di chi ogni giorno si trova a dover utilizzare gli autobus per ragioni di studio e lavoro mettendo spesso a rischio la propria incolumità per come adesso sono concepite le fermate. Una situazione, quella odierna, che crea spesso problemi anche alla sicurezza e alla circolazione stradale. Il lavoro è portato avanti dall’assessore alla mobilità Carla Mannetti a stretto gomito con l’assessore alla ricostruzione Vittorio Fabrizi e dal momento che la questione della nuova bretella tra Viale Corrado IV e il casello si è sbloccata ora si vuole accelerare anche il percorso che doterà la città di una autostazione più funzionale.È in piedi un confronto con l’Esercito per realizzare a fianco della loro struttura militare dei nuovi stalli come prima risposta alle esigenze di chi viaggia. Stalli fatti bene, precisa la Mannetti, con pensiline e panchine in attesa del progetto più importante. Una sorta di fermata provvisoria, insomma. Con la nuova bretella cambierà il senso di marcia sia sulla 80 che sulla 17 per cui la prima si percorrerà a scendere e la seconda a salire. Nel caso della statale 80 gli utenti saliranno sul lato Caserma mentre per la 17 si sta valutando. Nel primo caso c’è già il progetto, nel secondo c’è il confronto aperto con i privati per studiare la migliore soluzione.Un confronto aperto per l’area di fronte al Motel che è di proprietà di Barattelli, Palmerini e di una società di Roma. L’area, se si arriverà ad un accordo, ospiterà la nuova autostazione moderna e accogliente. Ci sono però altri step da fare ovviamente. La nuova autostazione però è chiesta da più parti perché ritenuta essenziale per quella zona e per un capoluogo di Regione. L’ordinanza recente che vieta gli attracchi per alcuni autobus e li impone sul lato della Caserma spesso non viene rispettata. Ne è consapevole l’assessore Mannetti che ammette che comunque sono stati elevati un gran numero di verbali. Verbali spediti alla Regione Abruzzo e si è in attesa che questa prenda provvedimenti. Non si capisce infatti perché alcuni rispettino le regole e altri no.