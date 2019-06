L’Aquila, asse Ance - Comune per il centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - La fruibilità del centro storico in questa fase della ricostruzione il tema dell’incontro tra i costruttori dell’Ance con il presidente Adolfo Cicchetti e l’assessore comunale Carla Mannetti, accompagnata dal responsabile tecnico per l’ordinamento della ricostruzione Silvio Rotilio. Il presidente Cicchetti ha ribadito la sua contrarietà ad una regolamentazione degli ingressi dei mezzi nei cantieri poiché inconciliabile con l’imprevedibilità e i ritmi di lavoro ma si è reso disponibile a trovare un punto di incontro per coordinare la fine delle attività di ricostruzione con l’inizio della rinascita del centro. Cicchetti ha ricordato che quella edilizia è un’attività di natura invasiva e difficilmente attenuabile e che nessuno può pensare di essere oggi in un regime di normalità ribadendo che le imprese sono abituate già ad autoregolamentarsi per quanto possibile. L’Ance ha fornito alcuni esempi come il protocollo con la ASL per la riduzione dell’emissione di polveri, il coordinamento delle gru la cui interferenza sembrava inizialmente ingestibile, la convivenza con i locali notturni che poteva costituire un grosso rischio per la sicurezza e anche le chiusure imposte per gli eventi che si svolgono in centro. Giornate in cui le maestranze vengono comunque pagate dalle imprese. Le imprese, hanno fatto notare i rappresentanti dell’Ance, hanno spesso problemi come la mancanza di spazi di deposito o di manovra, i vicoli a volte sono pieni di auto che impediscono il flusso dei mezzi pesanti, in alcune situazioni hanno necessità di chiudere strade per il rifornimento di materiali o per le gettate di cemento, operazioni molto lunghe. Il prolungamento dei tempi di cantiere, peraltro, incide sul pagamento di occupazione del suolo pubblico per i ponteggi. Per l’associazione la soluzione potrebbe essere una pianificazione cantieristica che andrebbe messa a punto una volta per tutte. Il presidente si è detto disponibile a mettere a disposizione tecnici Ance per uno studio sulla cantierizzazione e sulla sicurezza ed attivare una campagna di sensibilizzazione per gli associati. La Mannetti ha ribattuto che il Comune ha intenzione di conciliare le esigenze di tutti e ha riportato in riunione i problemi che vivono i commercianti e i residenti. Si è costituito un tavolo tecnico che si riunirà il prossimo 25 giugno per redigere a breve un piano di coordinamento complessivo. A tal proposito esiste già una cartografia che sintetizza la situazione attuale del centro con cantieri in attività, quelli in apertura e chiusura, negozi, parcheggi e mobilità del traffico. Dati integrati e aggiornati per la redazione di pianificazione su micro zone di tutte le attività. << Un lavoro - ha commentato l’assessore – che dovrà produrre uno strumento adattabile alla flessibilità delle attività edili, alle nuove aperture di cantieri e negozi, in grado di programmare prontamente viabilità alternative su piccole zone, che vengano incontro alle esigenze di residenti, commercianti e imprese.