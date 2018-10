L'Aquila, l'aquilano Fernando Fiore dell'Asd L'Aquila Boxe va alle finali categoria Youth 69 kg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fernando Fiore , pugile aquilano de l'ASD L'AQUILA BOXE 1966, dopo il titolo regionale conquistato a Lanciano il 23 settembre u.s. vince ancora alle eliminatorie svoltesi a MONDOVI' (Cuneo) dal 5 all' 8 ottobre contro il lombardo Cezar IESSEANU dell'ASD RALLY AUTO CREMA. Con questo risultato passano a dieci gli incontri vinti dall'aquilano su dodici match disputati e il nostro Fernando FIORE va di diritto alle fasi finali del campionato italiano di categoria Youth 69 kg (superwelters fino a 18 anni). I campionati italiani si svolgeranno a CHIETI presso il Palasport Colle DALL'ARA dal 23 al 29 novembre prossimo. Una grande soddisfazione per il pugile aquilano poter accedere alle fasi finali dei campionati che vedranno gli otto migliori pugili nazionali contendersi il titolo di campione italiano. Tra questi otto ci sono atleti (già teste di serie) che hanno diversi incontri disputati con la nazionale azzurrini ma fa ben sperare Fiore che è un pugile tecnico e intelligente che predilige la lunga distanza ed ha una elevata rapidità di esecuzione. Fernando Fiore, aquilano di 18 anni, ha iniziato la preparazione per questi campionati dal mese di agosto, e ha dovuto sottostare a duri allenamenti e ad una ferrea dieta per rientrare nel peso dei superwelters , ma ha sempre dimostrato grande abnegazione al sacrificio e disponibilità ad allenarsi nelle più disparate situazioni, dalle palestre di Avezzano ,Civitella Roveto ,Manoppello ai parchi cittadini del Castello de L'Aquila, piazza d'armi , purtroppo senza una palestra aquilana.