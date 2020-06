© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio comunale dell’Aquila, nel corso della seduta odierna, ha approvato un ordine del giorno che impegna l’amministrazione comunale affinché si faccia carico di avviare tra le lavoratrici e i lavoratori un’indagine di sieroprevalenza, di garantire quindi a tutte e, agli amministratori comunali nonché ai dipendenti delle Società partecipate la possibilità, su base volontaria, di effettuare test sierologici di tipo quantitativo per la ricerca degli anticorpi IgM, IgG verso SARS-CoV-2, conformi alle metodiche riconosciute dal Ministero della Salute.«Considerato che la comunità scientifica- dichirara il presidente del Consiglio comunale,- è unanime nel ritenere la strategia basata sulle tre T - “testare, tracciare, trattare” - un approccio decisivo nella lotta al virus e la ricerca degli anticorpi con i test sierologici un utile strumento per capire chi realmente è entrato in contatto con il coronavirus e che anche il Ministero della Salute, quale premessa per poter pianificare le prossime fasi, ha avviato tra la popolazione un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 per stimare quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi, ritengo importante quanto opportuno che una pubblica amministrazione si faccia carico di avviare tale indagine sierologica».