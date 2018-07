L'Aquila, Appalto pulizie progetto case: De Santis porta atti in procura

di Daniela Rosone

Atti in procura e all’Anac e interrogazione urgente all’assessore Guido Liris per chiedere la revoca dell’appalto per la pulizia di progetti case e map alla Cooper Pul. Lelio De Santis, consigliere comunale di Idv/Cambiare Insieme, ha ricostruito la vicenda dell’appalto alla ditta di pulizie di Salerno evidenziando, a suo giudizio, diverse criticità. De Santis parte dall’appalto aggiudicato con un ribasso del 49% sul prezzo a base d’asta passando anche per l’utile di 1.728 euro l’anno dell’impresa (altro punto interrogativo per il consigliere) arrivando poi al comportamento dell’azienda che ha assunto 26 dipendenti su 28 (due si sarebbero dimessi sostiene la ditta) e passando per la riduzione dapprima del 24% delle ore di lavoro, scendendo al 20% successivamente dopo un incontro tra ditta, sindacati e Comune ma, come si legge nel verbale dell’ispettorato del lavoro, l’azienda scrive testualmente che << si impegna a diminuire la percentuale di riduzione del 20% di ribasso, esclusivamente nel caso in cui si dovesse presentare l’eventualità di attività extra capitolo >>. Secondo il consigliere De Santis si tratta di un ricatto vero e proprio. << Bisogna alzare la testa – ha detto – nel rispetto della città, dei cittadini e dei lavoratori >>. De Santis già relativamente al ribasso aveva evidenziato delle perplessità sui servizi che l’azienda poi sarebbe riuscita di fatto ad erogare e oggi chiede di verificare con la consulenza dell’avvocatura la legittimità di un comportamento aziendale che per lui contravviene senza mezzi termini alle condizioni di gara. Invita anche Liris a dissociarsi da questo tipo di rapporto aziendale che, per il consigliere, rischia di essere un pericoloso precedente nell’affidamento di lavori con un sistema che << privilegia il criterio del massimo ribasso e che di conseguenza favorisce la spregiudicatezza imprenditoriale a danno della prudenza, della serietà e dell’onestà delle ditte locali che rischiano di rimanere escluse dall’affidamento di commesse pubbliche >> sostiene. Nel verbale dell’ispettorato si legge pure che la Cooper Pul scpa (De Santis ha detto che non si tratta di una cooperativa ) aveva dichiarato di non poter assicurare l’assunzione dei lavoratori addetti al servizio già in forza sull’appalto alle stesse condizioni contrattuali previste nel precedente appalto. Lavoratori che peraltro percepiscono salari minimi.

