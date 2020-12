L'Aquila, anziano investito da un Suv mentre va in farmacia: gravissimo in rianimazione

Investito mentre va in farmacia. E' successo all'Aquila. Dopo gli ultimi due gravi incidenti stradali che hanno avuto come protagonista giovani aquilani, sembra non spezzarsi la catena di altri infortuni stradali. L’ultimo riguarda l’investimento di un anziano in via Leonardo Da Vinci, intento ad andare alla farmacia. Per ragioni che sono al vaglio degli agenti della Squadra volante della Questura, una Fiat Freemont condotta da B.D.G. di 40 anni di Scoppito, ha investito F.T. di 84 anni. Dopo l’urto la donna che era al volante del suv si è immediatamente fermata per prestare i primi soccorsi ed avvertire il personale medico del 118. Giunto sul posto le condizioni dell’anziano sono subito apparse serie tanto che dopo poco tempo i medici sono stati costretti a trasferirlo nel reparto di Rianimazione.

