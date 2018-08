L'Aquila, antenna a Pagliare di Sassa: per Soprintendenza ok purché coperta da vegetazione

di Marcello Ianni

L’importante è camuffare la stazione radio base per la telefonia mobile che dal punto di vista paesaggistico “è stata migliorata rispetto allo stato attuale per l’eliminazione del carrato mobile e dei tiranti inclinati”. Suona come una beffa la lettera che la Soprintendenza ha inviato nei giorni scorsi ad una famiglia residente a Pagliare di Sassa, che da tempo vive nell’incubo di dover abbandonare la casa, frutto di tanti sacrifici per trovare altra collocazione dopo l’ottenimento da parte delle società telefoniche di restare in pianta stabile sul sito, dopo anni provvisori per l’emergenza sisma. Peccato però che la stazione radio base andrà ad irradiare (oltre lo stesso progetto Case e il Musp, quindi i ragazzini delle scuole che si trovano a poca distanza) i proprietari dell’abitazione con elevati rischi per la loro salute, secondo uno studio fatto dalla Asl dell’Aquila. Nella missiva di risposta ai quesiti posti dalla famiglia relativi al deturpamento che si verrebbe a creare al borgo medievale del XII secolo e soprattutto alla chiesa di San Pietro risalente ll’XI secolo, la Soprintendenza ha risposto di aver fatto suo il parere del Comune che ha posto come condizione “che sul perimetro del lotto interessato siano esse a dimora ante ed arbusti di origine locale, l fine di celare o quantomeno mediare l‘impatto visivo dell’opera”. Un parere favorevole espresso limitatamente alla compatibilità paesaggistica nel progettato intervento nel suo complesso – si legge sempre nella missiva della Soprintendenza – giacchè la sistemazione risultava migliorativa rispetto allo stato attuale per l’eliminazione del cosiddetto carrato mobile e soprattutto degli stralli (tiranti ndr) che costituiscono un notevole disturbo alla percezione del paesaggio in zona”. Quindi traducendo per la Soprintendenza non ci sono problemi purchè la stazione radiobase venga camuffata circostanza che appare difficile vista l'altezza del ripetitore a 35 metri d'altezza.

Sul danno paesaggistico nei giorni scorsi erano interventi anche Italia Nostra, l’Archeoclub e il Wwf. Ma ad impensierire maggiormente è l’aspetto della salute visto che soltanto facendo semplici calcoli sulla carta (la stazione radio base è in fase di ultimazione e ancora non viene attivata) la famiglia in questione sia esposta ad un livello di elettromagnetismo pari a 5,4 con un limite massimo di 6. Al di sopra la Asl è categorica: “i lobi di irradiazione non devono assolutamente interessare insediamenti umani di qualsiasi genere nonché aree libere intensamente frequentate o comunque accessibili alla popolazione per permanenze superiori alle 4 ore giornaliere”. Un limite quello individuato dalla Asl suscettibile di errori, incidenti, piccole variazioni, che inevitabilmente farebbero sforare quello massimo stabilito per Legge e soprattutto per la salubrità delle persone, tenendo conto anche di altri ripetitori in zona e le altre compagnie per la telefonia mobile che si apprestano a breve ad entrare nell’appetitoso mercato, utilizzando per le i servizi offerti, frequenze a microonde (3-30 ghz). Sulla vicenda la Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta.

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA