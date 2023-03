Shevchenko in un messaggio video: «Grazie aquilani per l'aiuto all'Ucraina»

Il campionissimo del calcio, ex giocatore del Milan e commissario tecnico della Nazionale ucraina, Andriy Shevchenko, ha fatto arrivare un videomessaggio (in foto) indirizzato al Comune dell’Aquila con il quale ha voluto ringraziare per l’impegno che amministratori e città hanno profuso a sostegno delle popolazioni colpite dal sanguinoso conflitto contro la Russia.

È stato lo stesso sindaco, Pierluigi Biondi, a diffondere via social il video: «Un ringraziamento particolare - ha detto Andriy Shevchenko nel filmato - al Comune dell’Aquila, al sindaco Pierluigi Biondi, al vice sindaco Raffaele Daniele e alla popolazione aquilana e a tutti i componenti dell’associazione che ha realizzato progetti a favore dei connazionali che si trovano in una situazione critica. Grazie mille a tutti per il vostro lavoro». Il sindaco Pierluigi Biondi ha accompagnato il messaggio così: «È un fatto umano e nostro dovere restituire quanto abbiamo ricevuto. Grazie a te e all’associazione 24 febbraio. Gli aquilani l’hanno fatto con il cuore, grazie Andriy».