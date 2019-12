L’Aquila, Ama: lavoratori occupano l’azienda

L’AQUILA - Al termine dell’assemblea sindacale in azienda, i lavoratori dell’Ama hanno deciso di occupare lo stabile e subito sono state informate le forze dell’ordine. Il clima era abbastanza teso ed esasperato, soprattutto dopo la presa di posizione odierna dell’amministratore unico Giammarco Berardi che, sostanzialmente, ha ribadito che non esisteva nessun accordo di proroga della contrattazione di secondo livello, pur dando alla fine la proroga ma solo per la parte economica e con un richiamo finale agli organi di vigilanza affinché verificassero la fattibilità della cosa. L’atteggiamento non era piaciuto ai sindacati che avevano bollato la risposta come sconcertante. Alla fine, in assemblea, si è deciso per l’occupazione. Tanti i lavoratori presenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA