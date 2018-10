L’Aquila, alpini di Genzano ripuliscono l’area del cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Dove non arriva il Comune nella pulizia delle frazioni del circondario, a volte arriva il senso civico degli abitanti o meglio, come in questo caso, delle associazioni attive sul territorio. Il gruppo Alpini di Genzano di Sassa è stato infatti protagonista di una giornata ecologica che è servita a ripulire tutta l’area esterna del cimitero della frazione di Sassa da sporcizia e erbacce che avevano lambito completamente la strada sino ad oscurare anche la visuale ottimale degli automobilisti provenienti da L’Aquila. Di buon mattino con rastrelli, attrezzi del mestiere e trattore una quindicina di volonterose persone tra appartenenti al gruppo e amici del paese si sono dati appuntamento e in qualche ora hanno restituito decoro e dignità alla zona che tra qualche giorno, con le ricorrenze dei morti e di Ognissanti alle porte, sarà frequentata anche da molti “visitatori” provenienti da fuori città. Una sorta di “contratto” questa attività stipulato con il Comune stesso per la cura dell’area che comprende anche il monumento dedicato ai Caduti che è stato donato all’associazione degli Alpini. Esempio virtuoso di collaborazione. A breve, come ha confermato Giulio Pace, a spese degli Alpini sarà installato anche un pannello per l’illuminazione del monumento stesso. Il gruppo, guidato dal presidente Federico Scarsella a casa ancora convalescente ma sempre attivo nell’organizzazione, non è nuovo a queste iniziative. Di recente è stata pulita tutta l’area nei pressi della Chiesa di San Pietro a Pagliare di Sassa.