L’Aquila, allagamenti e alberi caduti in città per il maltempo

Ultimo aggiornamento: 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allagamenti e alberi caduti in città. Il maltempo non ha risparmiato il capoluogo e nel pomeriggio sono state moltissime le chiamate ai Vigili del Fuoco. In particolare un grosso albero è caduto nella strada statale che conduce da S.Elia a Bazzano. Fortunatamente non ci sono state vetture coinvolte.La zona est sembra al momento quella più colpita. Allagamenti consistenti anche in Via dei Medici all’altezza della pizzeria Antica Roma a causa delle abbondanti piogge scese nel pomeriggio. Anche tra le frazioni di Sassa e Genzano un grosso ramo è caduto invadendo la carreggiata. Un albero a causa del maltempo è caduto anche in Via Fura nella strada che porta da Civita di Bagno in direzione Rocca di Mezzo. È stata allertata la Polizia Municipale dell’Aquila ma è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del capoluogo per liberare la strada dove c’è stato il blocco temporaneo della circolazione.In mattinata ci sono stati anche due incidenti a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, uno a Coppito e uno a Pettino nell’incrocio tra Via Antica Arischia e Via Enrico Fermi. La sala operativa della Protezione Civile regionale è a lavoro e monitora costantemente la situazione.