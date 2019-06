L'Aquila: al via i venerdì sera in centro, negozi aperti fino alle 23, musica e intrattenimento

Ultimo aggiornamento: 09:29

L'AQUILA - Negozi aperti fino alle 23, musica, animazione per bambini, aperifamily nei bar, musica e intrattenimento oggi, 7 giugno, a partire dalle ore 19 per il primo dei venerdì per le famiglie che animeranno il centro storico ogni settimana fino al 12 luglio.Saranno inoltre aperti alle visite i cortili dei palazzi storici e le chiese della Anime Sante, San Bernardino e San Giuseppe Artigiano. Cinque serate a misura di famiglia, ma anche all’insegna del divertimento e della buona musica con gruppi aquilani che suoneranno nei palchi montati in Corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi e Piazza Palazzo. Per i più piccoli, grazie alla collaborazione di Mamme Per L'Aquila il gioco del truccabimbi e l'animazione delle mascotte di Minnie e Topolino. I negozi aperti saranno 80 e molti attueranno promozionin e sconti su prodotti selezionati.Niente auto in centro che sarà zona pedonale, dalla villa Comunale fino alla Fontana Luminosa e si potrà raggiungere tramite navette gratuite che partiranno ogni 20 minuti dal supermercato Carrefour nei pressi del cimitero, da piazza D’Armi e dal tribunale dove le auto potranno essere lasciate nei parcheggi gratuiti. La navetta Ovest seguirà il percorso via Beato Cesidio (parcheggio piazza D’Armi), piazza Italia, via Piccinini, (parcheggio mercato piazza D’Armi), viale Corrado IV, via XX Settembre (parcheggio di villa Gioia), viale Crispi e Terminal; la navetta Est seguirà invece il percorso terminal di Collemaggio, via Cencioni, Carrefour (parcheggio), via Panella e viale Gran Sasso. A presentare i venerdì per la famiglie, ieri mattina nel corso di una conferenza stampa a palazzo Fibbioni, l’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio, il vice sindaco e assessore al Commercio Raffaele Daniele, la direttrice del Polo museale Lucia Arbace e il rappresentate del neonato movimento commercianti Valerio D’Altorio.I palazzi che terranno i cortili aperti sono palazzo Cappa, palazzo Bonanni, palazzo Di Paola, palazzo Pica Alfieri e palazzo Natellis. Anche l’info point sarà aperto per ogni informazione fino alle 23. Ad occuparsi dell’accoglienza delle persone saranno le ragazze vincitrici del bando L’Aquila città d’arte.