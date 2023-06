L'Aquila, al via prima edizione mostra fotografica 'Una Foto per Aragno'

Una delle più grandi mostre fotografiche all’aperto in Italia con 67 autori. Dal 16 giugno al 30 luglio 2023, al via la prima edizione della mostra fotografica diffusa ‘Una foto per Aragno’. Nell'ambito della valorizzazione del territorio e dello sviluppo sociale attraverso l'arte, la Pro Loco Aragno in collaborazione con tre curatori di Bassano del Grappa, presentano il progetto "mostra fotografica itinerante-Una foto per Aragno" con lo scopo di modificare la comune percezione di abbandono dei borghi montani e salvaguardare il patrimonio culturale ed artistico degli stessi, che anche se trascurati e poco valorizzati nel tempo hanno molto da offrire al visitatore. Si mira a pensare la mostra come un grande evento, cioè un'iniziativa di alto impatto sociale che è in grado di generare una forte valorizzazione del territorio. La concezione di una mostra allestita lungo le vie del borgo di Aragno presenta indubbi elementi di fascino, diversità e di sfida, proprio grazie alla sua particolare collocazione. Il primo obiettivo è l'avvicinamento del visitatore all'arte, con conseguente ulteriore obiettivo quello di far sì che la mostra risulti un momento propulsore per l'aumento di turismo nel borgo poco valorizzato e frequentato. La mostra è pensata come un percorso sensoriale tra fotografia e paesaggio. I pannelli espositivi saranno infatti collocati lungo le vie del borgo più caratteristiche così da far immergere completamente il visitatore tra l'arte e il costruito antico.

Questa la lista provvisoria dei fotografi partecipanti: Sarah Alessio, Patrizia Caravaggio, Alberto Costa, Francesco Dal Pian, Silvia Pallotti, Paola Mischiatti, Alberto Pomi, Donata Smaniotto, Joachim Thomas, Giuliette Luise, Mario De Marinis, Nazzareno Berton, Marc De Tollenaere, Cesare Gerolimetto, Andrea Rossato, Alessandra Masi, Umberto Verdoliva, Willy Sanson, Franco Cogoli, Camille Brasselet, Michele Baccin, Massimo Bolognini, Mirco Bortolato, Antonio Bordin, Raffaella Bordini, Massimo Busi, Fabrizio Caron, Roberto Gramola, Pino Grassi, Andrea Costa, Ilaria Di Giustili, Laura Donazzan, Roberta Manzin, Enzo Marcantonio, Mario Mattiuzzo, Bruno De Martin, Pietro Martini, Gianfranco Mocellin, Alessandra Merisio, Maria Novello, Santina Pompeo, Giorgio Muraro, Terry Provino, Marco Ragana, Massimo Porcelli, Roberto Pozzi, Antonio Prevedello, Maria Santello, Cristina Sartorello, Luigi Tarantino, Marisa Scarso, Vittorino Zambello, Claudio Zambonin, Luca Zanardello, Alessandra Barzi, Carlo Bortolazzo, Giulio Cabrini, Fabrizio Giusti, Roberta Lotto, Doriana Pagan, Ognjen Dedagic, Romano Ramadori, Francesca Zanette, Giancarlo Tappeto, Giulio Alesse, Giuseppe Mignola, Fabio Zardetto, Giò Tarantini.