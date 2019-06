L’Aquila, al Nono Alpini primo gruppo Ana con militari in servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - La famiglia degli Alpini si allarga. Il Nono Reggimento Alpini dell’Aquila ha un gruppo Ana con militari in servizio al suo interno da oggi. A benedire la nascita del gruppo Il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, presente in città. Il gruppo denominato “9 Reggimento Alpini“ è stato inaugurato alla presenza del Presidente della Sezione Abruzzi Pietro D’Alfonso, del Consigliere Nazionale dell’Ana Tonino Di Carlo e del Comandante del nono reggimento Colonnello Paolo Sandri con i suoi alpini.<< In questa fase di avvio sono molto soddisfatto e ho trovato grande disponibilità e collaborazione da parte del presidente di sezione Pietro D’Alfonso che ha fatto sentire vicino a noi tutto il Consiglio di Sezione e che da sempre ha creduto alla creazione di questo gruppo - dice il caporal maggiore scelto Daniele Di Benedetto, capogruppo del primo gruppo Alpini dell’Ana con militari in servizio - siamo molto lieti anche della presenza del Presidente Nazionale >>.Al Presidente Favero sono state illustrate le capacità dual use del reparto con particolare attenzione alle potenzialità del Battaglione “VICENZA”, unità dell’Esercito Italiano creata per un immediato intervento in zone colpite da situazioni di emergenza ambientale.Gli assetti dell’Associazione Nazionale Alpini si confermano efficaci unitamente alle capacità di operare in maniera duale da parte dell’Esercito Italiano, per vocazione e ideali, ponendosi al servizio del Paese come naturale moltiplicatore di efficacia, in virtù della semplice considerazione che, se lo status può cambiare tra militari in servizio e in congedo, tuttavia nel linguaggio degli alpini “una volta indossato il cappello si è alpini per sempre”.