L’Aquila, ai map di Pianola discarica a cielo aperto

L’AQUILA - Scaricano qualsiasi cosa. Ci trovi dalle vecchie fornacelle per la brace a scrivanie o frigoriferi oltre a buste varie di rifiuti gettate per terra evidentemente dalle macchine in transito. L’indecente situazione segnalata più volte da diversi residenti si trova vicino ai Map di Pianola, nella zona del cimitero della frazione, dove si trovano i cassonetti per raccogliere l’immondizia. Ogni giorno però i rifiuti ingombranti aumentano e la gente non ne può più. In tanti arrivano a scaricare li anche da fuori paese, secondo alcune segnalazioni. Fatto sta che la zona ormai è una discarica a cielo aperto e chi ci vive ed è rispettoso delle regole chiede all’Asm e al Comune una presa di posizione forte per risolvere il problema che si ripete spessissimo.



Ultimo aggiornamento: 14:45

